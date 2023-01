Incidenti oggi, un morto e 2 feriti sulla SS 336/ Una vittima a Nuova Tor Vergata

Andiamo a fare il punto sugli incidenti più gravi che si sono verificati oggi, 12 gennaio 2023, o nelle scorse ore sulle nostre strade, e cominciamo dallo scontro verificatosi ieri in Lombardia sulla Statale 336, strada che collega Milano all’aeroporto di Malpensa. Uno scontro fra veicoli che ha provocato un morto e due feriti, un bilancio gravissimo.

L’episodio è avvenuto di preciso al chilometro 26,800, sulla strada statale 336 “Diramazione per Aeroporto della Malpensa” in località Mesero (Milano) nella giornata di ieri, ed oltre alla gravissima perdita umana ha avuto enormi ripercussioni sul traffico visto che la strada, solitamente molto frequentata da automobilisti e mezzi pesanti, è rimasta bloccata per circa tre ore e mezza, dopo di che la circolazione è tornata alla normalità. Nell’incidente di Malpensa sono rimasti coinvolti due veicoli, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto: si sa che sul luogo dello scontro si è recato anche un elisoccorso, ma non è certo se l’elicottero sia stato chiamato per l’automobilista poi deceduta o per il ferito.

INCIDENTI OGGI: UNA VITTIMA A NUOVA TOR VERGATA

Oltre agli uomini del 118 sul posto anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico e ripristinare la circolazione. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri a Nuova Tor Vergata, in provincia di Roma, il viale che prende il nome dal quartiere che sorge fra il 6 e il settimo municipio capitolino.

Anche in questo caso si è verificata una vittima, ma la stessa ha fatto tutto da sola: un uomo a bordo di un’utilitaria, una Smart Fortwo ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro un palo dell’Acea. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi stradali ma per il guidatore non vi è stato nulla da fare: gravissime le ferite riportate dopo lo scontro, e lo stesso è stato dichiarato morto sul posto. L’incidente è avvenuto di preciso all’altezza via Carlo Betocchi (fronte civico 408): non è da escludere che l’uomo abbia avuto un malore alla guida per poi perdere il controllo finendo fuori strada.

