Incidenti oggi, un morto e due feriti sul Gra a Roma/ A Pavia il decesso di un 84enne

Facciamo il punto anche oggi, sabato 2 settembre 2023, su quali siano stati i principali incidenti stradali verificatisi nelle ultime ore in Italia e partiamo da quello accaduto a Roma, precisamente sul GRA, il Grande Raccordo Anulare: una persona è morta, mentre altre due sono rimaste ferite a seguito di uno scontro che ha visto coinvolti due veicoli.

Non è ben chiara la dinamica di quanto accaduto ma stando a quanto fatto sapere dall’Anas attraverso una nota, l’episodio si sarebbe verificato nei pressi del km 19,5 in carreggiata esterna al Gra. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recati gli uomini dei soccorsi, a cominciare dal personale sanitario del 118, ma quando i medici hanno preso in carico i feriti, per un’automobilista non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro con un’altra auto. Per lui è stato dichiarato il decesso.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA A PAVIA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto a Menconico, in provincia di Pavia. In questo caso ha perso la vita un uomo di 84 anni, tale Mauro Corvetto. Come specificato dal sito del Corriere della Sera la vittima stava procedendo sull’ex strada statale 461 a bordo della sua auto quando, ad un certo punto, ha perso il controllo della stessa, finendo fuori strada.

La corsa impazzita è terminata violentemente contro un edificio, un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo all’84enne. Anche in questo caso per l’automobilista non vi è stato infatti nulla da fare e ogni tentativo di rianimarlo da parte del personale medico del 118 è stato vano. Preoccupa la situazione nel pavese, tenendo conto che in due giorni sono morte ben 5 persone a seguito di indicenti stradali: gli altri scontri, ricorda sempre il quotidiano di via Solferino, si sono verificati a Mede, Vigevano e Filighera.

