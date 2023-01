Incidenti oggi, un morto e tre feriti sull’Autostrada A4/ 20enne deceduta a Sondrio

E’ lunedì 16 gennaio 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi delle ultime ore. Partiamo dallo scontro avvenuto all’alba di oggi lungo l’autostrada A4, nel tratto fra Trezzo e Cavenago, dove, a seguito di uno scontro fra diversi mezzi pesanti una persona a persa la vita, un uomo di 49 anni, e tre sono rimaste ferite. Nella giornata di ieri, invece, a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, ha perso la vita una ragazza di soli 20 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 24, e stando alle prime ricostruzioni l’auto su cui viaggiava la vittima, in compagnia anche di un 19enne, sarebbe uscita di strada facendo tutto da sola.

Purtroppo la corsa impazzita dell’auto è terminata contro un albero, un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla giovane di cui sopra. Inutili infatti i soccorsi giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo la chiamata con due ambulanze della Croce Rossa di Sondrio e l’elicottero Areu di Caiolo: per la 20enne non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo. Ferito in maniera non grave il 19enne, che si trovava sul lato passeggero, e che è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale di Sondrio per accertamenti. La dinamica resta comunque tutta da chiarire e bisognerà capire se la ragazza alla guida abbia perso il controllo dell’auto per una distrazione, un malore, o magari un guasto: sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Tirano.

INCIDENTI OGGI, MORTO 67ENNE AD AVELLINO: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto lungo l’Ofantina, dove un 67enne ha perso la vita. L’uomo era rimasto vittima di uno scontro lo scorso 13 gennaio ma dopo quasi 48 ore di agonia è deceduto. La vittima, ricoverato al Moscati di Avellino, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo i soccorsi, e nelle ultime ore il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato fino appunto al decesso.

Il 67enne era una persona molto attiva sul territorio come riferito dai media locali, ed era stato il Coordinatore del Parco Letterario Franesco de Sanctis, oltre che essere responsabile del Gal (gruppo di azione locale) Cilsi Alta Irpinia. L’incidente era avvenuto di preciso a Nusco, uno scontro violentissimo fra due vetture, un impatto frontale che aveva ferito gravemente i conducenti dei due veicoli. Il 67enne era apparso comunque inizialmente non in fin di vita, ma con il passare delle ore la situazione è degenerata, e lo stesso era stato intubato.

