Incidenti oggi, una 65enne deceduta a Cinisello/ Morto 54enne in provincia di Lecce

E’ lunedì 21 novembre 2022 e come ogni giorno anche oggi andremo a vedere quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, quegli sconti violenti che purtroppo hanno lasciato delle vittime sull’asfalto. Partiamo con quanto accaduto ieri a Cinisello Balsamo, dove una donna di 65 anni è morta a seguito di un incidente che è avvenuto nella giornata di venerdì.

La vittima era stata soccorsa in condizioni disperate e portata d’urgenza presso l’ospedale Niguarda di Milano, ed è morta appunto nella giornata di ieri, domenica 20 novembre. La 65enne era a bordo della sua auto quando si è scontrata con un altro mezzo in Abramo Lincoln: un impatto violentissimo che ha ridotto in fin di vita la stessa signora, trasportata in codice rosso presso la struttura ospedaliera del Niguarda, dove è appunto deceduta ieri. Immediatamente intubata, aveva subito un importante trauma cranico per poi essere poi ricoverata in prognosi riservata, ma ieri ha esalato l’ultimo respiro.

INCIDENTI OGGI LECCE, MORTO UN 54ENNE DI TRICASE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi, anche quello avvenuto in provincia di Lecce, precisamente all’incrocio fra Miggiano e Lucugnano lungo la strada statale 275. Anche in questo caso si tratta di un sinistro avvenuto non in queste ore, bensì tre settimane fa, e che ha provocato la morte di un 54enne, tale Corrado Minnone, odontotecnico di Tricase.

A bordo della sua moto si è scontrato con un’autovettura guidata da una 46enne di Miggiano, una Citroen C4, che si stava immettendo da una strada e che evidentemente non ha visto il motociclista arrivare. L’impatto è stato violentissimo, e quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, si sono resi subito conto delle condizioni serie in cui versava il 54enne. Dopo tre settimane di agonia e ogni tentativo di salvarlo, per il centauro non vi è stato più nulla da fare.

