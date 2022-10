Incidenti oggi, una donna investita e uccisa a Firenze/ A Palermo morto un 71enne

Anche per oggi, venerdì 14 ottobre 2022, è giunto il momento di andare a visionare insieme quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, a cominciare da quanto accaduto in località Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, dove è morta una donna. L’incidente si è verificato di preciso non oggi ma nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 ottobre 2022, attorno alle ore 16:00, e la morte sarebbe giunta a seguito di una carambola davvero sfortunata. Da quanto riferito dal portale de La Nazione, sembra infatti che un mezzo si sia scontrato con un altro, per poi continuare la propria corsa impazzita, investendo la donna.

Pare inoltre che il conducente che ha provocato l’incidente abbia perso il controllo della propria auto a seguito di un malore. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate, e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, nonostante i tentativi disperati di salvarle la vita. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’auto, che è stato soccorso in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

INCIDENTI OGGI, MORTO UN ANZIANO DI 71 ANNI A PALERMO DOPO SCONTRO CON UN’ALTRA AUTO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto sulla Palermo-Messina, dove è morto un uomo di 71 anni. La vittima, come riferito da PalermoToday, si chiamava Carlo Tripodo, ed era originario di Capo d’Orlando: è deceduta nel pomeriggio di ieri a seguito di uno scontro avvenuto nella carreggiata in direzione di Messina, all’altezza dell’hotel Costa Verde di Cefalù.

Nello scontro sarebbero rimaste ferite altre due persone, ma anche in questo caso non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Grande dispiegamento di mezzo sul luogo segnalato, visto che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze con a bordo gli uomini del 118, il personale dell’Anas, e gli agenti della polizia stradale. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni con code e incolonnamenti, dopo di che, una volta che la viabilità è stata ripristinata, il tutto è tornato alla normalità.

