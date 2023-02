Incidenti oggi, uomo morto carbonizzato in A26/ Un decesso e un ferito grave sull’A4

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A26, dove un uomo ha perso la vita morendo carbonizzato. L’episodio si è verificato di preciso al chilometro 125 della stessa strada a scorrimento veloce, in direzione Gravellona Toce.

LILIANA RESINOVICH, FRATELLO CONTRO L'ARCHIVIAZIONE/ "Dov'è stata tutto il tempo?"

Nella zona dell’isola ecologica di Casalbeltrame, provincia di Novara, l’auto su cui viaggiava la vittima è stata protagonista di uno schianto, e subito dopo la vettura ha preso fuoco. Il conducente presente è deceduto sul colpo, morto carbonizzato all’interno della sua auto, e a nulla è valso l’intervento degli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso. Secondo quanto emerso sembra che la vittima abbiamo fatto tutto da sola visto che nessun’altra auto è rimasta coinvolta: forse un malore, magari un colpo di sonno, una distrazione o un guasto.

Sparatoria USA: uccide reporter e bimba di 9 anni/ Poco prima aveva ammazzato 20enne

INCIDENTI OGGI, UN MORTO IN A4 FRA SOMMACAMPAGNA E PESCHIERA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto lungo un’altra strada a scorrimento veloce italiana, leggasi l’Autostrada A4, nel tratto fra Sommacampagna e Peschiera, dove un uomo alla guida di un furgone è purtroppo deceduto, mentre il passeggero al suo fianco è rimasto ferito gravemente. Entrambi erano operai stranieri che si sono scontrati con un’auto, il cui conducente è rimasto ferito in maniera lieve.

L’impatto fra i due mezzi, stando alle testimonianze, sarebbe stato devastante al punto che dopo lo scontro il furgone sarebbe letteralmente volato in aria, di conseguenza lo scontro è avvenuto ad altissima velocità. L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico e nel giro di pochi minuti si sono create lunghissime code nel tratto di A4 interessato: per diverse ore la circolazione è stata insostenibile fino a che non è tornata alla normalità.

Terremoto oggi Tajikistan M 6.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a L'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA