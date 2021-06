Incidenti stradali, 14enne morto in bici in Gallura/ A Bassano donna travolta da bus

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Sardegna, costato la vita ad un ragazzo giovanissimo. A morire è stato infatti un 14enne, tale Alessio Pirinu, che come riferisce l’edizione online del free press Leggo è deceduto in quel di Aggius, in alta Gallura, la zona nord est dell’Isola: stava circolando con la sua bicicletta quando, per cause ancora non chiare, è caduto dal mezzo a due ruote ed ha impattato a forte velocità contro una scalinata; quindi è stato scaraventato in avanti ed è rovinato sul manto stradale.

Vaccino Lombardia, Fontana/ “Poche dosi, a luglio rischiamo di sospendere campagna”

Una caduta mortale quella di Alessio, che sembra aver fatto tutto da solo: massiccio l’intervento degli uomini del 118 ma quando sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero 14enne. Un dramma nel dramma visto che il caso ha voluto che a soccorrere il giovane sia stato anche il nonno, volontario del 118, che quando ha visto il corpo del giovane senza vita ha appunto riconosciuto il nipote. Sotto choc il paese, e il sindaco di Aggius ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Madonna Medjugorje, atteso messaggio 25 giugno/ 40 anni di fede e apparizioni

INCIDENTI STRADALI, 14ENNE MORTO IN SARDEGNA, UNA 43ENNE INVESTITA A BASSANO

Altro incidente mortale avvenuto in Veneto, precisamente nella nota località di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Una donna è morta dopo essere stata investita da un bus privato: la vittima, la 43enne Mara Girardi, residente in paese, stava attraversando la strada quando è stata appunto centrata in pieno dal mezzo pesante e per lei non vi è stata praticamente nulla da fare.

Soccorsa in condizioni disperate dai sanitari, è stata portata presso il pronto soccorso dell’ospedale della città dove è morta poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Sotto choc l’autista del bus che è stato trasportato per un malore al San Bassiano, mentre sul luogo dell’incidente si recavano i carabinieri della compagnia locale che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Come specificato da Il Gazzettino lo scontro è avvenuto attorno alle ore 9:00 di stamane in viale Venezia.

Crisanti "Covid può essere uscito da laboratorio Wuhan"/ "Cina? Non c'è da fidarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA