Incidenti stradali: 17enne morto ad Imperia/ Alla guida 19enne positivo all’alcol

Due gravi incidenti stradali, purtroppo con esito mortale, si sono verificati nelle scorse ore in Liguria. Quello più recente ci giunge da La Spezia, dove, attorno alle ore 20:00 di ieri sera, è venuto a mancare un automobilista. In base a quanto ricostruito da alcuni siti locali, tre mezzi si sarebbero scontrati sul raccordo autostradale compreso fra La Spezia e Santo Stefano. Una vettura stava procedendo in direzione nord, verso appunto Santo Stefano, quando, all’altezza del comune di Melara, si è scontrata contro un bus di nove posti, che stava trasportando le ragazze della squadra dello Spezia Calcio femminile. Subito dopo l’impatto violentissimo, il bus è finito addosso ad un’altra automobile. Immediato l’allarme, e pochi minuti dopo sono giunti sul luogo incriminato gli uomini dei vigili del fuoco, nonché diverse ambulanze e un’auto medica. Purtroppo un uomo è morto, il guidatore di una delle due vetture, anche se al momento non è stata ancora resa nota l’identità. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto: la strada è rimasta chiusa per ore.

INCIDENTI STRADALI: 19ENNE DENUNCIATO

Il secondo gravissimo incidente è avvenuto invece a Pontedassio, comune della provincia di Imperia. A perdere la vita, un giovane ragazzo di soli 17 anni, che si trovava a bordo di un’automobile assieme ad un amico e al guidatore, entrambi di anni 19. Il mezzo sarebbe uscito dalla propria sede stradale, finendo la sua corsa impazzita contro un muro. Nell’impatto, il 17enne che si trovava sul sedile posteriore, sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo praticamente sul colpo a seguito delle gravissime lesioni riportate. Ferito invece in maniera non grave il guidatore, così come il suo coetaneo. Subito dopo l’incidente, una volta ripresosi, il 19enne è stato sottoposto al test alcolemico che è risultato essere superiore all’1.40: per i neopatentati vi è il divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida (il valore deve essere pari a zero), e di conseguenza le forze dell’ordine lo hanno condotto in caserma e denunciato per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale.

