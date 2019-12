Incidenti stradali: 17enne morto in Friuli/ Grave un motociclista 20enne di Prato

Si sono purtroppo verificati altri incidenti stradali nelle scorse ore, uno dei quali mortale. Come spesso e volentieri accade in questi casa, la vittima è molto giovane, precisamente un ragazzo di soli 17 anni. Alle ore 11:00 di ieri mattina, martedì 24 dicembre, il giovane ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua motocicletta. L’incidente è avvenuto a Fiume Veneto, in Friuli Venezia Giulia (provincia di Pordenone), dopo che la stessa vittima ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro il ponticello di ingresso di un’abitazione. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso guidatore. Sul posto si sono infatti fiondati i soccorsi che hanno provato senza sosta a rianimare il 17enne, invano.

INCIDENTI STRADALI ANCHE A PRATO E A PALERMO

Un altro incidente, fortunatamente senza conseguenze mortali, si è invece verificato in Toscana, in provincia di Prato. Un ventenne è al momento ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Careggi di Firenze, dopo essere stato vittima di uno scontro avvenuto sempre nella mattinata di ieri, 24 dicembre. In base a quanto ricostruito dalla polizia municipale sembra che il giovane fosse a bordo di uno scooter quando ha tamponato il suv che lo precedeva, sul viale Leonardo da Vinci, fra la rotatoria di Pratilia e quella della Questura. Soccorso in condizioni gravi è stato successivamente ricoverato presso il nosocomio fiorentino dove si trova tutt’ora: non è in pericolo di vita. Infine un incidente in quel di Palermo, Sicilia. Anche in questo caso la vittima è un motociclista, un 63enne che ha perso il controllo della sua Honda Vision, finendo prima contro un marciapiede e poi contro un palo. L’uomo è stato soccorso in condizioni molto gravi, quindi ricoverato presso il pronto soccorso del Civico in codice rosso. Si sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, in particolare, capire se l’uomo abbia fatto tutto da solo o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA