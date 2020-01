Incidenti stradali: 18enne morto a Frosinone/ A Bareggio vittima un 65enne

Sono stati numerosi gli incidenti stradali che si sono verificati nelle scorse ore, fra cui due mortali. Tragedia avvenuta in quel di Fontana Fratta e Santa Francesca, frazione di Veroli (provincia di Frosinone, Lazio), dove un ragazzo di soli 18 anni è morto a seguito di una caduta con la sua moto. Lorenzo Quattrociocchi, così si chiamava la giovane vittima, ha perso la vita attorno alla mezzogiorno di ieri, sabato 4 gennaio. Non è ben chiara la dinamica dell’incidente, e non si è ancora capito se Lorenzo sia caduto per terra evitando un’altra auto, o perchè scontratosi con un altro mezzo, fatto che sta l’impatto con il terreno gli è stato fatale, e quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente ormai non vi era più nulla da fare per il giovane. Una famiglia, quella Quattrociocchi, che già 13 anni fa era stata provata da un dolore simile, in quanto il papà di Lorenzo, era morto sempre a seguito di un incidente stradale. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri per ricostruire con esattezza l’accaduto.

INCIDENTI STRADALI: UN 65ENNE MORTO A BAREGGIO

Un’altra vittima a Bareggio, in provincia di Milano: a morire, un signore di 65 anni. L’uomo era alla guida della sua auto su via Novara, quando ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, finendo contro un palo della luce. L’uomo è morto praticamente sul colpo a seguito del violentissimo impatto con il lampione, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non vi è stato nulla da fare: ricoverato in codice rosso a Magenta, poco dopo l’arrivo nell’ospedale è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati. In base a quanto ricostruito, il 65enne è giunto nei pressi della rotatoria di via Novara, dove ha “saltato” lo spartitraffico, invadendo la pista ciclabile, e scontrandosi quindi contro un palo. Non è da escludere che l’uomo sia stato sorpreso da un malore mentre si trovava alla guida, che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto.

