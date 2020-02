Incidenti stradali: 19enne morto a Pavullo/ Una vittima anche a Roma, un 57enne

Incidenti stradali gravissimi quelli avvenuti nelle scorse ore. Purtroppo, fra le vittime, anche dei ragazzi molto giovani, come ad esempio un 19enne di Pavullo, comune della provincia di Modena (Emilia). Questi è deceduto nella giornata di ieri in via Marchiani, nei pressi del bar Pineta, attorno alle ore 5:00 di mattina. La sua auto, una Opel, si è scontrata frontalmente con una Golf che proveniva dalla direzione opposta, un impatto violentissimo che non ha lasciato alcun scampo al ragazzo di cui sopra, morto praticamente sul colpo. Quando infatti gli uomini del 118 sono giunti sul luogo incriminato, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo a seguito delle gravissime ferite riportate dopo lo scontro. La vittima si chiamava Mohamed Boumarte, ragazzo nato in Italia da genitori marocchini, e abitava a Pavullo, in via Giardini. Il giovane stava recandosi al lavoro, presso le ceramiche Gold Art, quando è stato vittima di un incidente. Illeso il guidatore dell’altro mezzo coinvolto.

INCIDENTI STRADALI: 57ENNE MORTO DAVANTI AL FIGLIO

Un’altra vittima a Roma, precisamente sulla via Tiburtina 1494, in direzione di Tivoli. Anche in questo caso l’incidente è avvenuto all’alba di ieri, attorno alle ore 5:00: una Volkswagen Sharan e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti, e il guidatore dell’auto ha avuto la peggio. A bordo della Sharan vi era un uomo di 57 anni, un marocchino, assieme al figlio di anni 28. Il primo è morto sul colpo dopo lo scontro, mentre il secondo è stato soccorso dai medici in gravi condizioni, ed è stato successivamente ricoverato presso l’ospedale Sandro Pertini, in codice rosso. Illeso invece il conducente del camion, che non ha riportato alcun graffio. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e al momento non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto.

