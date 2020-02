Incidenti stradali: 20enne turista coreana morta a Milano/ Investita da un tram

Sono purtroppo diversi gli incidenti stradali mortali accaduti nelle scorse ore in Italia. Uno dei più drammatici ci giunge da Milano, precisamente da piazza Oberdan, dove una turista straniera di soli 20 anni è stata investita e uccisa da un tram. L’episodio, come riferisce Milanotoday.it, è accaduto nella serata di ieri, lunedì 10 febbraio, e la vittima è una ragazza originaria della Corea del Sud che vive in Inghilterra. A travolgere e uccidere la ragazza, un tram della linea 9 attorno alle 23:40, all’incrocio fra Piazza Oberdan e i Bastioni di Porta Venezia. La ragazza è stata soccorsa in condizioni disperate da parte degli uomini del 118, che hanno inviato sul posto due ambulanze e un’automedica, ma nonostante i numerosi tentativi la giovane è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate. Sotto choc tre donne che erano con la vittima, così come l’autista del tram. Altro incidente con esiti drammatici avvenuto a Fiumicino: a morire, un ragazzo di 22 anni.

INCIDENTI STRADALI: 22ENNE MORTO A FIUMICINO

La vittima, come scrive l’edizione online de Il Messaggero, si chiamava Alessandro Repetto, e l’incidente è avvenuto alle ore 2:00 della scorsa notte. Il ragazzo si trovava sul posto passeggero di una Mazda guidata da un 24enne, che è finita tragicamente contro un pilone del viadotto della Roma-Fiumicino. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 22enne, morto pressochè sul colpo, mentre il conducente è rimasto ferito in maniera grave, e si trova al momento ricoverato presso l’ospedale San Camillo. Le forze dell’ordine si sono subito messe al lavoro per stabilire le esatte cause dello schianto, e non è da escludere l’alta velocità, anche se il colpo di sonno, il malore, il guasto tecnico o una distrazione, potrebbero essere altre cause papabili. «È una tragedia indescrivibile quando si spezza una giovane vita – le parole del sindaco di Fiumicino Esterino Montino – mando a loro e agli amici del ragazzo tutto il mio affetto. Un abbraccio forte anche all’amico».

