Incidenti stradali: 26enne morta a Lecce/ Con l’auto contro muretto: impatto fatale

Nonostante gli incidenti stradali siano in forte diminuzione nelle ultime settimane, per ovvi motivi, anche oggi dobbiamo raccontarvi di un triste episodio conclusosi con una vittima. A perdere la vita una ragazza giovane di appena 26 anni, morta nella notte appena passata, quella fra giovedì 26 e venerdì 27 marzo. L’incidente si è verificato in Puglia, precisamente in provincia di Lecce, sulla strada che da Vernole porta a Castrì e viceversa. La giovane era a bordo della sua auto, una piccola Fiat modello 600, che per motivi in corso di accertamento è finita fuori strada, schiantandosi violentemente contro un muretto. Eloquenti le immagini dell’auto incidentata circolanti stamane sul web, che mostrano la 600 completamente distrutta nella zona del guidatore. L’impatto non ha infatti lasciato scampo alla giovane Elisabetta De Vitis, questo il nome della deceduta, che è morta praticamente sul colpo. Tra l’altro la vittima è stata rinvenuta solo diverse ore dopo l’incidente, precisamente stamattina, notata da un automobilista di passaggio che ha lanciato immediatamente l’allarme.

INCIDENTI STRADALI: FURGONE DENTRO UN BAR A TORRE DEL GRECO

La 26enne stava rientrando a casa nelle notte dopo aver lavorato in una pizzeria d’asporto: inutili i tentativi di rianimarla da parte degli uomini del 118. Altro incidente avvenuto in quel di Torre del Greco, noto comune in provincia di Napoli: un furgoncino si è schiantato contro un bar con sede in via Nazionale. Le immagini delle telecamere in zona, che hanno ripreso lo scontro, hanno evidenziato il comportamento scorretto del guidatore del furgoncino, che procedendo a velocità sostenuta ha tentato di sorpassare un’auto all’altezza dell’incrocio con viale Europa: peccato però che l’auto stesse per svoltare, e il furgone, per evitarla, ha scartato di colpo, schiantandosi appunto contro il bar. Fortunatamente non si sono verificati dei feriti gravi.



