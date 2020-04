Incidenti stradali: 27enne morta a Macerata/ A Monza perde la vita un 62enne

Pubblicità

Dobbiamo segnalarvi anche oggi due incidenti stradali mortali. L’ultimo si è verificato nella serata di ieri in quel della provincia di Monza e Brianza, precisamente nel comune di Caponago (Lombardia). Stando a quanto riferito da numerosi organi di informazione, a cominciare dai colleghi di Today, un uomo di 62 anni è morto dopo uno scontro fra il proprio furgoncino e quello di un altro automobilista. La tragedia è avvenuta attorno alle ore 21:00 di ieri, venerdì 24 aprile, lungo la strada provinciale 13, quella che da Monza porta a Melzo e viceversa. Due piccoli furgoni della Fiat e della Ford si sono scontrati frontalmente, e l’impatto è stato violentissimo: il mezzo guidato dal 62enne di cui sopra è infatti volato di qualche metro, finendo sopra un guard rail, per una scena quasi surreale. Subito dopo lo scontro il guidatore è volato fuori dal furgoncino, sbattendo violentemente sull’asfalto e perdendo la vita all’istante.

INCIDENTI STRADALI: TRAGICO SCONTRO A MACERATA

Non è ben chiaro se il volo sia dovuto ad un mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o ad altro, fatto sta che quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, l’uomo era già senza vita. Gravissimo anche l’altro automobilista coinvolto, un 35enne rimasto ferito e trasportato in elisoccorso all’ospedale per tutte le cure del caso: il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano D’Adda. Un’altra vittima a Pieve Torina, in provincia di Macerata (Marche). L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 14:30, e ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 27 anni, tale Yainet Luis Bernal, come riferisce l’edizione online de Il Resto del Carlino. La ragazza pare abbia fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell’auto che guidava, una vecchia Fiat Panda, e terminando la propria corsa impazzita contro il guardrail. La giovane è morta sul colpo.



