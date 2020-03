Incidenti stradali, 3 morti e 5 feriti ad Arezzo/ Pulmino per disabili si schianta

Va purtroppo aggiornato il conto delle vittime a seguito di incidenti stradali. Il numero è salito in maniera sostanziale nelle ultime 24 ore, a causa di un incidente gravissimo avvenuto in Toscana, in provincia di Arezzo. In località La Fratta, nei pressi di Valdichiana a Cortona, un pulmino è uscito fuori strada provocando la morte di tre persone. Il mezzo di trasporto era adibito per i disabili, ed ha lasciato la sede stradale per cause ancora in corso di accertamento. Il pulmino ha terminato la sua corsa impazzita contro un albero, un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo a tre persone, con l’aggiunta di altri cinque feriti, alcuni in condizioni gravissime. Come riferisce l’edizione online de La Nazione, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, attorno alle ore 20:00 di lunedì 3 marzo, lungo la strada provinciale 28, quella che collega Siena a Cortona e viceversa. Non è da escludere che a provocare l’incidente siano state le condizioni meteo, vista l’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sulla nostra penisola, centro Italia compreso. Massiccio il dispiegamento dei soccorsi.

INCIDENTI STRADALI: APERTA INDAGINE PER RICOSTRUIRE ACCADUTO

Sul luogo incriminato sono infatti intervenuti gli uomini del 118, nonché una squadra di vigili del fuoco di Cortona, e i carabinieri della compagnia locale. Non è invece potuto entrare in azione l’elisoccorso, di conseguenza i feriti gravi sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena con l’ambulanza, in codice rosso. Tre invece i codici gialli, che si trovano attualmente al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, il San Donato. In totale vi erano sette passeggeri a bordo, con l’aggiunta di una 40enne alla guida. Due passeggeri sono purtroppo morti sul colpo, mentre un terzo è spirato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Si tratta di due 45enni e di una 43enne, originari di Perugia, Napoli e Livorno. Il pulmino stava rientrando a Villa Miumose di Ferretto, residenza per disabili, dopo un’uscita, e come detto sopra, non è ben chiaro cosa sia accaduto. “Le condizioni insidiose della carreggiata hanno certamente favorito il sinistro”, fanno sapere i carabinieri. I militari dell’arma hanno aperto un’inchiesta.

