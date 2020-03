Incidenti stradali: 30enne morta a Lecce/ Finita in una scarpata con la sua auto

Fra i pochi incidenti stradali verificatisi nelle ultime ore, dobbiamo segnalarvene uno purtroppo mortale. A Lecce, nota località pugliese, ha perso la vita una ragazza di appena 30 anni. Come sottolineato dai colleghi di Today, la giovane vittima si chiamava Laura Giuri, originaria di Neviano, ed è morta mentre stava andando a lavoro con la propria auto. La ragazza era a bordo di una Lancia modello Y, sulla strada che dopo la tangenziale conduce verso via Vecchia Lizzanello, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada. Violentissimo l’impatto dopo che l’utilitaria è finita in una scarpata, non lasciando scampo alla guidatrice. Pochi minuti dopo si sono infatti fiondati sul luogo dell’incidente gli uomini del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimare la guidatrice, ma per lei non vi era ormai più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro.

INCIDENTI STRADALI: GRAVE UNO SCOOTERISTA A SEMENTINA

Sul posto si sono recati anche i pompieri, che hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita di Laura, nonché gli uomini della polizia locale per eseguire tutti i rilievi del caso. Come detto sopra, non è ben chiaro come mai la 30enne abbia perso il controllo della propria auto, forse un malore improvviso, magari una distrazione, oppure, un colpo di sonno, fatto sta che il cadavere della stessa è stato trasferito come da prassi presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, per eseguire l’autopsia e al termine della stessa si capirà probabilmente qualcosa di più riguardo alla sua morte. Segnaliamo infine un altro incidente grave, ma fortunatamente senza conseguenze mortali, in quel di Sementina, comune della Svizzera in provincia di Bellinzona, nel canton Ticino, la parte “italiana” della nazione elvetica. Uno scooterista di 58 anni è stato travolto da un trattore su cui a bordo vi era un ragazzo di 20 anni. L’impatto è avvenuto all’altezza di via all’Isola. L’uomo a bordo della due ruote è stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale locale, ma non sarebbe in pericolo di vita.



