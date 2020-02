Incidenti stradali: 34enne morto a Ovada/ A Milano motociclista gravissimo

Torna l’appuntamento quotidiano con gli incidenti stradali più gravi che si sono verificati nel nostro paese. Anche oggi, purtroppo, si sono verificate delle vittime, a cominciare da un ragazzo di 34 anni morto in Piemonte. La vittima si chiamava Andrea Mantagna, originario di Cremolino, ed era a bordo della sua Toyota attorno alle ore 12:30 di ieri, mercoledì 19 febbraio, quando, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada lungo la provinciale 208, nel tratto che va da Morbello a Cimaferle. L’auto è finita violentemente contro alcuni alberi, e nel giro di pochi istanti, a causa del violentissimo impatto, ha preso fuoco. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il 34enne alla guida non vi è stato nulla da fare, morto carbonizzato. Non è ben chiaro se lo stesso fosse già deceduto prima dell’incendio, e nel contempo, non è dato sapere se lo stesso sia finito fuori strada per una distrazione, un malore o un guasto tecnico. Le forze dell’ordine stanno indagando.

INCIDENTI STRADALI: MOTOCICLISTA IN COMA A MILANO

Altro incidente gravissimo, ma senza vittime, avvenuto invece nella serata di ieri a Milano. In via Campania >un motociclista si è scontrato con un suv Audi attorno alle ore 17:30 di mercoledì 19 febbraio. Il centauro si trovava a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata quando ha centrato in pieno l’auto tedesca, sbattendo violentemente contro la portiera di quest’ultima, sul lato passeggeri. All’arrivo dei soccorsi, il motociclista è apparso in condizioni disperate, ed è stato trasporto d’urgenza dagli uomini del 118 presso l’ospedale milanese di Niguarda, in codice rosso, dove attualmente si trova in pericolo di vita. In base a quanto trapelato, il motociclista sarebbe in coma a seguito dei traumi subiti dopo l’impatto con l’auto. Illeso invece l’automobilista alla guida dell’Audi Q5. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA