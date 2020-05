Incidenti stradali: 36enne morta a Codropio/ 75enne muore cadendo in bici

Pubblicità

Torna l’appuntamento con gli incidenti stradali più gravi, e questa mattina dobbiamo purtroppo segnalarvi una vittima. Una donna ha perso la vita in provincia di Udine, una ragazza di appena 36 anni. La notizia è riportata da numerose testate online nelle ultime ore, e racconta di un episodio verificatosi di preciso in località Codropio, nella regione Friuli Venezia Giulia. A morire è stata Giulia Comuzzi, deceduta sul colpo a seguito di un frontale. L’impatto violentissimo si è verificato nelle scorse ore, e l’auto su cui viaggiava la vittima, era guidata dal marito. Ancora incerta l’esatta dinamica dell’accaduto, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruirla in ogni suo dettaglio. A rendere il tutto ancora più drammatico, il fatto che l’incidente mortale abbia provocato un’altra vittima: un uomo di 75 anni, accortosi dell’incidente, ha infatti deciso di prendere la propria bici per andare a vedere cosa fosse accaduto, ma durante il tragitto verso il luogo dell’impatto ha sbattuto la testa sul marciapiede.

INCIDENTI STRADALI: LA RICOSTRUZIONE DELLO SCONTRO DI CODROPIO

Per Rosario Rigo non vi è stato nulla da fare, e l’episodio ha ovviamente creato ancora più trambusto ai soccorsi, già intenti a provare a rianimare la 36enne di cui sopra. Tornando al frontale, l’incidente si è verificato lungo la strada statale 13, all’incrocio fra viale Venezia e via Pordenone, e pare che la vittima, dopo il violentissimo impatto, sia stata sbalzata fuori dall’abitacolo: probabilmente non indossava le cinture di sicurezza ma al momento è ancora presto per sbilanciarsi. Resta il fatto che lo scontro fra le due auto è stato spettacolare nella sua drammaticità, e basti pensare che il mezzo su cui la vittima viaggiava ha terminato la propria corsa capovolto, con le ruote all’aria. Una volta lanciati i soccorsi si sono recati sul luogo segnalato gli uomini del 118 anche con un elicottero decollato da Campoformido, ma per la 36enne non vi è stato nulla da fare. Ferito in maniera non grave il fidanzato, Emanuele Sandri, al momento ricoverato all’ospedale di Udine. Ferito lieve infine l’automobilista alla guida dell’altra auto.



