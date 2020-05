Incidenti stradali: 37enne morto a Salerno/ Una vittima anche in provincia di Roma

Pubblicità

Scopriamo insieme quali sono stati gli incidenti stradali più gravi delle ultime ore. Purtroppo dobbiamo segnalarvi due vittime, a cominciare da un uomo di 44 anni, scomparso in provincia di Roma, sulla via Tiberina. La vittima, come riferito dai colleghi di RomaToday.it, si chiamava Ludovico Coletti, ed è morto a seguito di un incidente avuto all’altezza del chilometro 13 della strada di cui sopra, nel comune di Castelnuovo di Porto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, poco prima delle ore 15:00, e sembra che la vittima abbia fatto tutto da sola: il 44enne, residente a Poggio Mirteto, si trovava alla guida della sua auto quando ha perso il controllo, finendo nella corsia opposta. Proprio in quegli istanti sopraggiungeva un mezzo pesante, e l’impatto frontale è stato inevitabile quanto devastante. La vittima stava rientrando a casa al momento dello scontro, ma ha perso la vita praticamente sul colpo.

INCIDENTI STRADALI: SCONTRO VIOLENTISSIMO A MONTECORVINO

Sul luogo incriminato sono giunti in maniera tempestiva i soccorsi stradali e le forze dell’ordine, ma per il 44enne automobilista non vi è stato nulla da fare. Illeso invece il guidatore del mezzo pesante, e i due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto. Altra vittima nel salernitano, precisamente nel comune di Montecorvino Rovella. A perdere la vita il 37enne Loreto Rizzo, a seguito di uno scontro violentissimo in cui sono rimaste coinvolte ben tre auto, avvenuto nella giornata di ieri in via delle Industria, la strada che conduce ad Acerno, in località Serroni. Non è ancora ben chiara la dinamica esatta di quanto accaduto, ma si sa che diverse persone sono rimaste coinvolte, seppur in maniera lieve, mentre un uomo è morto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.



