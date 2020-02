Incidenti stradali: 38enne morta a Chioggia/ Maxi tamponamento ad Avellino: 7 feriti

Classico appuntamento quotidiano con gli incidenti stradali più gravi avvenuti nelle ultime ore. Va purtroppo segnalata una nuova vittima, precisamente nella nota località balneare di Chioggia, in provincia di Venezia (Veneto). Una donna di anni 38 è deceduta nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 febbraio, in località Cantarana a Cona. La vittima stava percorrendo la strada provinciale numero 7 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada. Dopo aver lasciato la sede stradale l’auto ha terminato la propria corsa impazzita contro un platano, per un impatto decisamente devastante. Immediata la chiamata dei soccorsi, con i vigili del fuoco di Piove di Sacco e Cavarzere che sono intervenuti, assieme ovviamente ad un’ambulanza. Purtroppo però, per la donna non vi è stata nulla da fare, morta praticamente sul colpo per via delle gravissime ferite riportate.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA A NAPOLI, 7 FERITI AD AVELLINO

Un altro grave incidente ci giunge da Mercogliano, in provincia di Avellino (Campania). Anche in questo caso il tutto si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio; coinvolte tre automobili, tutte venute a contatto fra di loro. Il tamponamento è avvenuto in località Torrette, ed ha provocato in totale sette feriti, di cui due gravi. Si tratta di un 19enne originario di Pratola Serra, e di un 58enne di Monteforte Irpino, che sono stati soccorsi pochi minuti dopo lo scontro, e poi trasportati in codice rosso negli ospedali della zona a causa dei gravi traumi riportati. Le loro condizioni fisiche, stando alle ultime circolanti, sono giudicate gravi ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. E’ invece morto un ragazzo fra la Diramazione di Capodichino e la Tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli, sempre in Campania: era a bordo di una moto assieme alla sua ragazza, quando si è scontrato con il guardrail. Per il centauro non vi è stato nulla da fare, la fidanzata lotta fra la vita e la morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA