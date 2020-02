Incidenti stradali: 40enne morto a Pescara/ Una vittima anche a Reggio Emilia

Sono purtroppo numerosi gli incidenti stradali che si sono verificati nelle scorse ore sul territorio italiano. L’ultimo ci giunge da Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, dove è morto un uomo di 66 anni. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 22 febbraio, ed ha visto coinvolta una Peugeot 508, e un furgone del latte. I due mezzi, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrati frontalmente, e per l’autista dell’auto non vi è stato nulla da fare. Il 66enne originario di Felino, è infatti morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del 118 giunto sul luogo dello schianto pochi minuti dopo lo scontro. Il conducente del furgone, invece, un 50enne di Pegognaga, è rimasto ferito non in maniera grave, ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso. Un altro incidente, fortunatamente non mortale, è avvenuto nelle scorse ore sull’autostrada A29, quella che da Palermo porta a Mazara del Vallo e viceversa.

INCIDENTI STRADALI: CAMION INCASTRATO IN GALLERIA SULL’A29

Nella giornata di ieri l’autista di un camion che trasportava elettrodomestici, è finito contro un muro all’interno della galleria di Isola delle Femmine. Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma sembra che il mezzo sia rimasto incastrato in qualche sporgenza, forse per l’altezza eccessiva rispetto a quella della galleria stessa. L’uomo alla guida è rimasto illeso, ma la galleria è rimasta bloccata per diverso tempo prima che le forze dell’ordine ripristinassero la viabilità. Infine segnaliamo un ultimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, sabato 22 febbraio, in quel di Cepagatti in provincia di Pescara. Un’auto con una bordo due uomini è finita fuori strada, e l’impatto è stato purtroppo fatale per il 40enne alla guida. Ferito invece il passeggero, un ragazzo di 36 anni, che durante lo scontro avrebbe perso il proprio smartphone, di conseguenza, i soccorsi sarebbero arrivati solamente ore dopo lo schianto. Al momento si trova ricoverato in codice rosso presso l’ospedale della zona.

