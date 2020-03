Incidenti stradali: 41enne morta a Ostuni/ A Rimini perde la vita un 56enne

Diversi gli incidenti stradali delle ultime ore, e diversi sono purtroppo le vittime e i feriti. Uno degli episodi più gravi ci giunge precisamente dalla Puglia, nella nota località di Ostuni, provincia di Taranto. A perdere la vita, una donna di 41 anni, a seguito di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, lungo la strada provinciale che da Ostuni porta a Martina Franca. L’episodio si è verificato all’altezza di contrada Certosa, agro di Ostuni, e la vittima viaggiava sul sedie posteriore di una Seat Ibiza condotta da un 46enne. Rimasto solo ferito il conducente, così come le altre due persone che erano sull’auto, due 47enni. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e non è ben chiaro se il guidatore dell’Ibiza abbia fatto tutto da solo o se si sia scontrato con un altro mezzo. Un’alta vittima a Rimini, nota località dell’Emilia Romagna. A perdere la vita, in questo caso, un uomo di 56 anni che aveva compiuto gli anni solamente lo scorso 28 febbraio.

INCIDENTI STRADALI, MORTA UNA DONNA AD ASCOLI

La vittima, Gianluca Pozzi, stava percorrendo via Melucci a bordo della sua Kawasaki Ninja: poco dopo le ore 14:00, in direzione Riccione, all’altezza della rotatoria di via Rosmini di Rivazzurra, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo sull’asfalto. Un impatto violentissimo, un volo di diversi metri, durante il quale lo stesso centauro ha perso anche il casco. Soccorso in condizioni disperate, è stato poi trasportato con l’elicottero presso l’ospedale degli Infermi, dove è poi spirato poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio. Infine un’ultima vittima, una donna di 37 anni, morta in quel di Castorano, in provincia di Ascoli Piceno (Marche). L’episodio risale a due giorni fa ma nelle ultime ore sono emersi numerosi dettagli circa il “sinistro”. La donna, Catia Ciotti, era a bordo della sua Peugeot 208, quando, in via della Mezzadria, ha perso il controllo del mezzo finendo in un campo ai margini della strada, schiantandosi contro un terrapieno. Un impatto violentissimo che le è stato fatale: quando i soccorsi sono giunti, Catia era già morta, finita fuori dall’auto dopo lo scontro.

