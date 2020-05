Incidenti stradali: 46enne centauro morto a Padova/ 2 vittime in provincia di Cosenza

Pubblicità

Con l’allentamento delle misure restrittive, sono tornati purtroppo ad aumentare gli incidenti stradali. Diverse le vittime verificatesi nelle ultime ore, a cominciare da un motociclista di 46 anni che ha perso la vita in provincia di Padova. L’episodio, riportato dai colleghi di Fanpage, si è verificato di preciso nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, nei pressi di via Altipiani, in località Santa Margherita di Codevigo. La vittima si chiamava Luca Boscolo detto “Sale”, ed era originario di Chioggia, in provincia di Venezia. Dalla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, pare che il 46enne fosse a bordo di uno Scarabeo 250, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sia finito all’interno di uno stretto canale che corre lungo la strada. L’uomo, forse a causa del violento impatto, o forse incapace di nuotare, è morto annegato. I vigili del fuoco, giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo, sono intervenuti con il gommone e i sommozzatori per recuperare il corpo e il mezzo dello stesso.

INCIDENTI STRADALI: DUE MORTI E UN FERITO GRAVE A COSENZA

Non è ben chiaro, come detto sopra, cosa sia accaduto, anche se pare vi sia un testimone che ha visto la dinamica e che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle indagini. Lo scooterista era già senza vita all’arrivo dei soccorsi. Due vittime anche a Diamante, precisamente nella frazione di Cirella, provincia di Cosenza (Calabria). Il tragico episodio si è verificato ieri mattina, attorno alle ore 11:30, sulla strada statale 18, non lontano da un noto ristorante della zona. A perdere la vita un uomo di Cirella, tale Giulio Riente, e una donna di Tortora, Italia Benvenuto: il primo era a bordo di una Mini Cooper, mentre la seconda stava viaggiando su una Fiat Cinquecento assieme al marito. Le due auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in contatto frontalmente, e per le due vittime non vi è stato nulla da fare. In gravi condizioni anche il marito della vittima, che è stato trasferito in elisoccorso presso il vicino ospedale di Cosenza. I corpi delle due vittime sono stati trasferiti nell’ospedale di Cetraro, e sembra che il magistrato di turno ne abbia disposto l’autopsia.



