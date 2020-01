Incidenti stradali: 46enne morta a Cassino/ Una donna investita e uccisa a Bari

Sono numerosi gli incidenti stradali verificatisi sul suolo italiano nelle scorse ore, molti dei quali, purtroppo, con esito mortale. Merita senza dubbio attenzione quanto accaduto a Bari, capoluogo della Puglia, nei pressi dello stadio San Nicola. Una donna di circa 30 anni straniera, di nazionale molto probabilmente bulgara, è stata investita da un’Audi modello A3 che proveniva da Modugno verso Carbonara. Il guidatore si è immediatamente fermato per soccorrere la vittima, ma una volta giunti gli uomini del soccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, molto probabilmente una prostituta. Si sta cercando comunque di identificare la vittima in quanto la stessa non aveva con se i documenti al momento dell’investimento. Il conducente, sottoposto ad alcol test, è risultato essere negativo. Altra vittima nel Lazio, precisamente sulla superstrada Cassino-Formia, dove tre auto si sono scontrate, leggasi una Citroen C1, un’Audi A4 station wagon e una Volkswagen Tiguan.

INCIDENTI STRADALI: CICLISTA INVESTITO A GORGONZOLA

Ad avere la peggio, una donna di 46 anni alla guida della Citroen, leggasi Jlenia Macari, residente ad Esperia. Lo scontro fatale è avvenuto all’altezza del bivio per Minturno, nel comune di Spigno Saturnia. Una volta che i soccorsi sono giunti sul luogo incriminato, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Ferite altre due persone fra cui una in condizioni critiche. Da segnalare infine un ultimo incidente avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 29 gennaio, in quel di Gorgonzola in provincia di Milano. Sulla strada provinciale 13 un ciclista è stato travolto da un camion, morendo pressoché sul colpo. Alla guida del mezzo pesante vi era un 34enne che si è fermato per prestare i soccorsi, per poi rifiutare il trasporto in ospedale. Gli uomini del 118, quando sono giunti sul luogo dell’investimento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.

