Incidenti stradali: 49enne morto a Prato/ A Torino, 35enne finisce contro un muro

Pubblicità

Nuovo appuntamento con gli incidenti stradali. Anche oggi dobbiamo purtroppo segnalarvi una vittima, un uomo di 49 anni che ha perso la vita in quel di Prato. L’episodio si è verificato nella giornata di Pasqua attorno alle 14:30, anche se la notizia è trapelata solo nelle scorse ore. La vittima, in base a quanto riferito da numerosi quotidiani locali, a cominciare da Il Tirreno, era a bordo del proprio mezzo, una Fiat modello Panda, quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Una volta lanciati i soccorsi, questi si sono fiondati sul luogo incriminato nel giro di pochi minuti, trovando il guidatore in condizioni disperate. Il 118 ha quindi chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma prima che l’elicottero atterrasse vicino alla zona segnalata, il 49enne era morto: troppo gravi le ferite riportate dopo il violento impatto con un albero. L’incidente è avvenuto in via Firenze, e il corpo della vittima è stato estratto dai vigili del fuoco, a causa delle lamiere contorte dell’auto.

Pubblicità

INCIDENTI STRADALI: SCONTRO IN TANGENZIALE A TORINO

Un altro incidente, fortunatamente non mortale, si è verificato nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, lungo la tangenziale sud di Torino, nei pressi dello svincolo per il Sito. Un ragazzo di 35 anni era a bordo di una Fiat Punto in direzione nord, quando ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro il muro parallelo della carreggiata, per poi ribaltarsi. Come riferisce l’edizione online de La Stampa, l’urto è stato violentissimo, e il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, costringendo quindi l’intervento dei pompieri. Una volta liberato dalle lamiere, il 35enne è stato preso in cura dagli uomini del 118, che dopo averlo stabilizzato lo hanno condotto in ospedale. Non è da escludere che il ragazzo abbia avuto una distrazione, oppure un colpo di sonno. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA