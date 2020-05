Incidenti stradali, 50enne morto a Sesto Fiorentino/ Pomezia, grave scontro Smart-suv

Pubblicità

Anche oggi dobbiamo segnalarvi alcuni gravi incidenti stradali, uno dei quali mortale. La vittima ci ci giunge da Sesto Fiorentino, comune in provincia di Firenze, e aveva 50 anni. Tale M.B., queste le iniziali riportate dai quotidiani locali, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto nella giornata di ieri in quel di viale Machiavelli, all’incrocio con via Belli. L’uomo si trovata a bordo di una motocicletta che si è purtroppo scontrata con un furgone. Non è ancora stata ricostruita con esattezza la dinamica del tamponamento ma pare che il motociclo stesse provenendo dal sottopassaggio, viaggiando in direzione nord, mentre il furgone giungeva da via Belli. Quando è stato lanciato l’allarme, l’uomo era già in condizioni disperate, e il 50enne è stato in seguito trasporto in codice rosso, gravissimo, presso l’ospedale locale, dove è poi morto poche ore dopo.

Pubblicità

INCIDENTI STRADALI: GRAVE UN UOMO A POMEZIA

Un altro incidente stradale grave, fortunatamente senza vittime, si è verificato nella giornata di ieri a Pomezia, nei pressi di Roma. Coinvolto un uomo alla guida di una Smart, che all’altezza del distributore di benzina Agip, su via del Mare, è stato travolto da una seconda autovettura, si parla di un suv. Il conducente della piccola utilitaria è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso presso l’ospedale San Camillo di Roma, e sarebbe in gravi condizioni, lottando fra la vita e la morte. Solamente ferito in maniera lieve, invece, l’automobilista a bordo dell’altro mezzo. L’episodio è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruirlo con esattezza, per stabilire eventuali responsabilità a negligenze. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, e il blocco ha causato numerose code in direzione Torvaianica e Albano. In giornata sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del ferito grave.



© RIPRODUZIONE RISERVATA