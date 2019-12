Incidenti stradali: 54enne morta a Chieti/ Un ferito grave a Forlì dopo frontale

Continua la scia di incidenti stradali da nord a sud dell’Italia. Nella giornata di ieri è purtroppo morta una donna in Abruzzo, precisamente nella provincia di Chieti. La vittima è una signora di 54 anni che è stata investita da un suv nella serata del 30 dicembre. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’automobile, per cause ancora da accertare, l’ha centrata in pieno, uccidendola. La tragedia è avvenuta in quel di Lanciano, e pare che la vittima sia originaria della Tunisia, separata da un compagno italiano, e mamma di due figli. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati dopo l’impatto con il mezzo. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere alle autorità di effettuare gli opportuni rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’investimento si è verificato attorno alle 20:30 di ieri sera in via Treglio, e subito dopo il fatto, il pirata della strada, a bordo di un suv della Volkswagen, è scappato: in corso le indagini per catturarlo.

INCIDENTI STRADALI: 72ENNE GRAVE A FORLÌ DOPO FRONTALE

Grave incidente, fortunatamente senza conseguenze mortali, avvenuto a Villanova, in provincia di Forlì e Cesena. In via Ghibellina si è verificato uno scontro fra un pulmino e un’automobile, con il guidatore di quest’ultima che ha avuto la peggio. Ferito in maniera grave un anziano signore di 72 anni, residente non troppo lontano dalla via dove si è verificato lo scontro. L’impatto è stato devastante, al punto che l’automobile, una Renault Modus, è andata quasi completamente distrutta e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere il ferito ed estrarlo dalle lamiere. Il pulmino è invece finito fuori strada ed era guidato da un 51enne originario della Cina, che è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Forlì. Il 72 si trova invece al Bufalini di Cesena, ricoverato in codice rosso.

