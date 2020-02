Incidenti stradali: 57enne morto a La Spezia/ Sull’A4 camion ribaltato per il vento

Altra lunga serie di incidenti stradali verificatisi in Italia nelle scorse ore. Uno dei più gravi ci giunge senza dubbio dalla Liguria, precisamente dal raccordo autostradale fra La Spezia e Santo Stefano Magra in direzione nord. All’altezza del comune di Melara, attorno alle ore 20:00 di ieri, mercoledì 5 febbraio, un uomo di 57 anni è morto. La vittima, originaria della provincia di Massa Carrara, avrebbe tamponato un pulmino, un impatto fatale che non ha lasciato scampo al guidatore. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e come scrive La Nazione, si sa solo che l’incidente ha coinvolto tre mezzi: un’automobile ha tamponato un pulmino di una squadra sportiva locale, poi il mezzo è a sua volta finito contro un’altra auto. L’intervento degli uomini del 118 è stato immediato e tempestivo, e diverse ambulanze si sono recate sul posto assieme ai vigili del fuoco, ma per il 57enne di cui sopra non vi è stato nulla da fare, morto pressoché sul colpo.

INCIDENTI STRADALI: DISAGI E CAOS SULL’A4

Il tratto di autostrada è rimasto chiuso a lungo per poi riaprire solamente in tarda serata. Altro incidente grave, ma fortunatamente senza alcuna vittima, si è verificato nella serata di ieri sull’Autostrada A4, quella che da Torino porta a Venezia e viceversa. Nel tratto fra Seriate e Rovato, a cavallo fra le due provincie di Bergamo e Brescia, due camion e un’automobile si sono scontrate, provocando diversi chilometri di coda. Due persone sono rimaste coinvolte, due uomini entrambi di 49 anni, che sono stati soccorsi in loco e poi trasportati presso gli ospedali locali: nessuno dei due è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in direzione Venezia, e di riflesso ha provocato rallentamenti anche sulla corsia opposta per i soliti “curiosi”. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, ma sembra che un camion si sia rovesciato a causa del forte vento, colpendo poi un altro mezzo pesante e una vettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA