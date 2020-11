Incidenti stradali: 70enne ciclista travolto a Vicenza/ A Bolzano morto agricoltore

Facciamo il punto sugli incidenti stradali più gravi che si sono verificati nelle scorse ore sul nostro territorio. Nonostante le numerose restrizioni in atto, soprattutto nelle zone rosse, dove è vietato uscire di casa se non per esigenze impellenti, e dove non si può uscire dal proprio comune, sono ancora diversi gli incidenti segnalati, alcuni dei quali purtroppo mortali. E’ il caso quest’ultimo di quanto accaduto nel vicentino, precisamente fra i comuni di Sossano e Villaga, dove ha perso la vita un ciclista. La vittima si chiamava Rinaldo Luciano di anni 70, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, originario del padovano. Un destino beffardo il suo, visto che sarebbe morto a seguito di una fatalità. Sembra infatti che l’anziano corridore stesse procedendo su una strada assieme ad un gruppo di ciclo-amatori, ma dopo aver toccato la bicicletta di uno degli amici si sarebbe sbilanciato, e sarebbe poi finito nella corsia opposta di marcia. In quel momento passava di lì un’auto, una Opel modello Corsa, che l’ha centrato in pieno travolgendolo.

INCIDENTI STRADALI: AGRICOLTORE SI RIBALTA COL TRATTORE

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime, e a nulla è valso l’intervento degli uomini del 118, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero ciclista 70enne. Sul luogo era atterrato anche l’elisoccorso del policlinico di Padova che è tornato indietro vuoto. I carabinieri sono giunti per effettuare le indagini e ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Altro incidente mortale avvenuto in provincia di Bolzano, precisamente fra i comuni di Salorno e Laghetti. Erano le 14:45 di ieri pomeriggio, mercoledì 17 novembre, quando un uomo che stava lavorando nel suo vigneto è stato travolto dal trattore su cui era a bordo. L’agricoltore si sarebbe ribaltato (evento purtroppo non raro per chi guida le auto da lavoro della terra), rimanendo schiacciato sotto il suo mezzo. Anche in questo caso, quando i soccorsi sono arrivati, non vi era già più nulla da fare.



