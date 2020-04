Incidenti stradali: 78enne morto a Ravenna/ Auto falciata da un tir: impatto fatale

Torna lo spazio quotidiano riguardante gli incidenti stradali più significativi verificatisi nelle ultime ore. Purtroppo dobbiamo segnalarvi una nuova vittima, un uomo deceduto nella giornata di ieri in provincia di Ravenna. Stando a quanto riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui Il Resto del Carlino, un signore anziano di 78 anni originario di Russi, è deceduto nel pomeriggio di ieri attorno alle ore 16:30 in località Prada. La vittima, stando alle prime ricostruzioni effettuate, si trovava a bordo della sua auto, una Fiat modello Punto, procedendo lungo via Casevento. Peccato però che, una volta giunto allo stop con la provinciale via Prada, è passato non accorgendosi del mezzo pesante che sopraggiungeva proprio in quegli istanti. Attraversando la provinciale, l’auto è stata impattata dal tir, che ha provato a frenare ma senza riuscirci, visto anche il carico pesante.

INCIDENTI STRADALI: SCONTRO FRA DUE TIR SULL’A12

Un impatto inevitabile quanto violento, con la Punto condotta dal 78enne che è andata completamente distrutta dopo l’urto, finendo nel fossato che costeggia la provinciale di cui sopra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che sono giunti pochi minuti dopo con un’ambulanza e un elicottero. Quando però gli uomini del 118 sono arrivati sul luogo incriminato, l’anziano signore era già in condizioni disperate, incosciente. Dopo essere stato stabilizzato, è stato quindi trasferito in condizioni gravissime presso il vicino ospedale di Faenza, dove è morto poche ore dopo il ricovero. Il tratto di strada interessato è rimasto a lungo chiuso al traffico per tutti i rilievi e per pulire la carreggiata dai detriti. Segnaliamo anche un altro incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze mortali, avvenuto lungo l’autostrada A12, in Liguria, all’altezza di Sarzana: due tir sono venuti a contatto, con i mezzi che sono andati quasi completamente distrutti dopo l’urto. Fortunatamente i conducenti dei due camion sono usciti quasi illesi.



