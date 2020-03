Incidenti stradali: 80enne morto sulla Messina-Catania/ Violento impatto fra due auto

Ancora incidenti stradali sulle vie d’Italia. Anche se negli ultimi giorni gli scontri fra veicoli e altri mezzi sono decisamente diminuiti a seguito delle ordinanze contro il coronavirus, anche oggi dobbiamo segnalarvi delle vittime. L’episodio più grave ci giunge senza dubbio dalla Sicilia, precisamente dall’autostrada A18, quella che collega Messina a Catania e viceversa. Nella tarda serata di ieri due auto si sono scontrate lungo la carreggiata in direzione Catania, all’altezza del chilometro 27.900, nei pressi del comune di Sant’Alessio Siculo. Come riferiscono i colleghi di Messina7.it, le due auto venute a contatto sono state una Mercedes a una Peugeot 107, che procedevano nello stesso senso di marcia. Per cause ancora da chiarire nel dettaglio, quella dietro a colpito quella che la precedeva e nell’impatto, violentissimo, ha perso la vita un uomo di 80 anni.

INCIDENTI STRADALI: SCONTRO AUTO-SCOOTER AD ANCONA

La vittima si chiamava Paolo De Luca, ed era originario di Messina. Sul posto, subito dopo lo scontro, sono intervenuti gli uomini della polizia stradale del comune di Giardini Naxos, con l’ambulanza di Santa Teresa di Riva. Da chiarire se i due “incidentati” potessero circolare nonostante i vari divieti in vigore, ed in particolare la vittima di 80 anni, che difficilmente era in strada per recarsi sul posto di lavoro, anche se ovviamente nulla è da escludere fino alla certezza. Da segnalare anche un altro incidente, fortunatamente non mortale, avvenuto in comune di Osimo, in provincia di Ancona, stamattina. Attorno alle ore 10:45, nei pressi del benzinaio Esso a San Biagio, uno scooter condotto da un 47enne si è scontrato con un’auto. Dei due ha avuto la peggio il primo che è stato trasportato con l’ambulanza presso l’ospedale Torrette in codice giallo, assolutamente non in pericolo di vita.



