Incidenti stradali: 83enne investita e uccisa a Bra/ Una vittima anche a Sondrio

Due incidenti stradali purtroppo mortali, sono accaduti nelle scorse ore. Il più recente è avvenuto questa mattina attorno alle ore 7:00 in quel di Bra, in Piemonte, precisamente in località frazione Bandito. A perdere la vita una donna di 83 anni, la pensionata Angiolina Sibona, che si trovava a piedi in via don Orione, quando è stata investita da un’automobile. Subito dopo il violento impatto sono giunti sul luogo incriminato gli uomini del 118, ma per la povera signora anziana non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il suo decesso. La salma, a seguito della dichiarata morte, è stata trasportata presso la camera mortuaria del cimitero locale, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Un altro incidente mortale è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 17 marzo 2020, attorno alle ore 12:30, in quel di Fiorenza, provincia di Sondrio (Valtellina, Lombardia).

INCIDENTI STRADALI: MORTO PIETRO NERA, NOTO IMPRENDITORE VINICOLO DELLA VALTELLINA

A morire, l’84enne Pietro Nera, molto conosciuto nella zona per essere il patron dell’omonima casa vinicola: a bordo della sua auto, ha perso il controllo per poi schiantarsi contro un muretto. Immediato l’intervento dei carabinieri e del 118, giunto sul luogo con l’elisoccorso, ma nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, Nera non ce l’ha fatta. Il signor Pietro aveva fondato un’azienda che vendeva vini in tutto il mondo, e di conseguenza è stato grande lo sgomento, non soltanto della popolazione locale, all’apprendere la notizia del suo decesso. L’episodio è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto, ma non è da escludere un malore, o magari una distrazione, o ancora, un guasto tecnico. Pietro Nera si trovava a bordo della sua Daewoo Matiz e stava percorrendo la strada statale 38 dello Stelvio in direzione Tirano, per tornare in azienda: all’altezza di Piateda ha però sbandato, finendo prima in un prato e poi contro un muro di sostegno di un’abitazione.



