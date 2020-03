Incidenti stradali: auto contro palo a Napoli/ Vomero, guidatore rimasto illeso

Nonostante le strade deserte a causa del Coronavirus, s continuano a registrare numerosi incidenti stradali, molti dei quali dai risvolti drammatici. La nuova settimana si è aperta con un brutto sinistro avvenuto a Napoli, al Vomero, esattamente su via Simone Martini. A darne notizia è l’edizione locale di Fanpage.it. Protagonista del brutto incidente è stata un’auto la quale si è andata a schiantare contro un palo di una struttura pubblicitaria. Lo schianto è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Saverio Altamura, poco distante da piazza Medaglie d’Oro. Nell’impatto il mezzo ha subito un forte danno lungo tutta la fiancata destra, colpendo uno dei sostegni di un cartellone pubblicitario. Fortunatamente, nonostante l’impatto violento non sono stati registrati feriti. La dinamica non è ancora del tutto chiara ma l’auto è andata a finire per cause ancora tutte da accertare verso il muro che delimita l’accesso ad un parco condominiale. Al fine di rimuovere il mezzo è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi mentre sono giunte le forze dell’ordine che si stanno occupando di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi. Sarà da valutare anche il motivo della presenza dell’auto in carreggiata alla luce di quanto stabilito dal decreto del governo sugli spostamenti in piena emergenza Coronavirus.

INCIDENTI STRADALI: GRANDE VIABILITÀ, AUTO CONTRO GUARD-RAIL

Diminuisce il traffico in città ma purtroppo non mancano gli incidenti stradali. Nella mattinata di oggi, come riferisce TriesteCafe.it, lungo la Grande Viabilità si è verificato un brutto incidente in direzione Muggia poco prima della Galleria di Servola. Il sinistro è stato registrato intorno alle ore 11.30. Le cause non sono ancora del tutto chiare e sul posto è giunta la polizia stradale per tutti gli accertamenti necessari. Coinvolta nell’incidente una Fiat Punto condotta da un uomo, classe 1975, L. A., il quale si sarebbe schiantato contro il guard-rail posto a lato della carreggiata. Puntuale e veloce l’arrivo dei soccorsi: il personale medico del 118 ha preso prontamente in cura l’uomo che fortunatamente non ha riportato gravi ferite nonostante i danni cospicui che ha invece evidenziato il mezzo da lui condotto. Rallentamenti alla circolazione sono stati evidenziali poco dopo le 11.30, ovvero in seguito al sinistro fortunatamente non grave.



