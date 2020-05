Incidenti stradali: auto si ribalta a Torino/ Scontro in moto, grave centauro

Pubblicità

Con l’inizio della Fase 2 torna il traffico sulle strade italiane e con esso tornano anche gli incidenti stradali. Sulla tangenziale di Torino questa mattina sono stati registrati due incidenti in zona Sito-Interporto con conseguenti code, rallentamenti e tre feriti, uno dei quali molto grave, come spiega La Stampa. Il primo incidente si è registrato all’incrocio tra l’ingresso della tangenziale e la strada che porta verso Grugliasco, sul comune di Rivalta. Si tratta di uno dei luoghi spesso teatro di drammatici eventi stradali. Ad essere coinvolto, come riferisce Torino Today, è stato un uomo italiano di 50 anni residente a Torrazza Piemonte che viaggiava a mordo di una moto. La vittima stava andando al lavoro a Grugliasco quando si è scontrata contro una vettura, una Fiat 500 guidata da una donna, anche lei ferita in maniera non grave, a differenza del cinquantenne trasferito all’ospedale Cto di Torino. L’automobilista è stata invece ricoverata all’ospedale San Luigi di Orbassano. Alla base del sinistro, secondo le prime ricostruzioni, una mancata precedenza. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze del 118 con l’elisoccorso e la polizia locale che attualmente sta indagando sull’accaduto. Il ferito più grave è in prognosi riservata per via di un trauma cranico e una frattura a un polso da operare.

INCIDENTI STRADALI A TORINO: AUTO SI RIBALTA, UN FERITO

Bilancio iniziato in modo non proprio positivo, quello registrato oggi 4 maggio sulle strade nostrane ed in particolare su quelle del Nord Italia. Un secondo incidente stradale si è verificato sempre a Torino, in direzione sud, esattamente poco prima dello svincolo dell’interporto. In questo caso si è trattato di un incidente autonomo. Una persona alla guida della sua auto, una Suzuki Alto avrebbe perso il controllo per cause ancora tutte da chiarire ribaltandosi. Fortunatamente, nonostante la gravità del sinistro, le condizioni della persona coinvolta non desterebbero preoccupazione. Il traffico, tuttavia, ha subito delle conseguenze restando congestionato soprattutto da nord. le lunghe code sono giustificate anche dal fatto che è aperta una sola corsia, mentre sul resto della tangenziale non sono state evidenziate criticità degne di nota. Dopo la rimozione del mezzo il traffico è tornato a fluire normalmente non modo scorrevole.



