Incidenti stradali: auto si ribalta ad Agrigento/ Mezzo fuori strada anche a Salerno

La pandemia da Coronavirus ed il conseguente isolamento ha avuto come effetto positivo il calo degli incidenti stradali in Italia. Se fino a due settimane fa rappresentavano una pagina nerissima della cronaca nostrana, in seguito al drastico calo del traffico dovuto alle restrizioni imposte dal governo anche gli incidenti sono calati ma non del tutto scomparsi. Nonostante le strade rese deserte dall’effetto Coronavirus, Corriereagrigentino.it segnala ugualmente un brutto incidente avvenuto nella notte ad Agrigento. Ad essere coinvolta è una Toyota Yaris guidata da un giovane, il quale per cause ancora tutte da accertare avrebbe perso il controllo provocando un incidente autonomo. Il sinistro è avvenuto nei pressi della strada statale 115, al bivio per Naro. Stando alle prime indiscrezioni, la vettura sarebbe uscita fuori strada e si sarebbe ribaltata su un fianco terminando così la sua corsa in maniera drammatica nei pressi di alcuni alberi. A quel punto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che sono riusciti a liberare il conducente il quale fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

INCIDENTI STRADALI: AUTO SI RIBALTA A SALERNO

Un incidente stradale molto simile si è registrato a Salerno nella serata di ieri. Teatro del sinistro è stata la strada statale che collega Giffoni Sei Casali a Salerno. Non è ancora chiaro il motivo per il quale il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo facendolo ribaltare diverse volte. Fortunatamente nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Il sinistro, come spiega il portale OcchioNotizie.it nell’edizione di Salerno, si è verificato a Giffoni Sei Casali, all’altezza di via Malche, dove l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il conducente dell’auto il quale fortunatamente avrebbe riportato solo lievi ferite e trasferito in via precauzionale all’ospedale Ruggi di Salerno per tutti i controlli medici del caso. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che hanno avviato come di consueto le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.



