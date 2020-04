Incidenti stradali: bimba di 3 anni morta a Brunico/ Schiacciata da trattore nonno

Pubblicità

Continuano purtroppo gli incidenti stradali mortali, anche se, quello che vi stiamo per raccontare, non è un classico scontro fra auto o mezzi pesanti. Una bambina ha perso la vita schiacciato da un trattore. La triste pagina di cronaca ci giunge dal Trentino Alto Adige, precisamente dal noto comune di Riscone di Brunico. Come riferito da numerosi quotidiani locali e non, un bimba di soli tre anni, (ne avrebbe compiuti 4 a giugno), si trovava insieme al nonno a bordo del trattore. I due erano in campagna, in via dei Campi nei pressi della cappelletta “Kappler Stockl”, quando qualcosa deve essere andato storto, e la piccola ha perso l’equilibrio, cadendo di sotto. Un volo fatale, non tanto per l’altezza (essendo di pochi metri), quanto per il fatto che dopo essere caduta, la piccola di tre anni è rimasta intrappolata nella fresa che serve per smuovere la terra, non lasciandole scampo. L’episodio drammatico è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile, attorno alle ore 14:30, e sulla vicenda stano indagando i carabinieri della compagnia locale.

Pubblicità

INCIDENTI STRADALI, BIMBA MORTA SCHIACCIATA DA TRATTORE: CARABINIERI INDAGANO

La dinamica sembrerebbe piuttosto chiara: come spesso e volentieri accade, purtroppo in maniera incosciente, il nonno ha portato a passeggio la nipote. I due si trovavano all’interno della cabina al chiuso, ma probabilmente il finestrino del mezzo era aperto, e non si sa bene come, la piccola sia stata sbalzata fuori dal trattore, forse dopo un sobbalzo sul terreno accidentato. Certo invece che la giovanissima vittima non fosse assicurata al sedile del passeggero con le cinture di sicurezza, un aspetto, quest’ultimo, che si è rivelato fatale, innestando poi l’incidente mortale. Il nonno, un anziano 64enne della zona, si è subito reso conto di quanto fosse accaduto, ed ha immediatamente fermato il trattore per poi chiamare i soccorsi. Quando sul posto, dopo pochi minuti, sono giunti gli uomini della croce bianca nonché i vigili del fuoco, per la piccola non vi era purtroppo già più nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA