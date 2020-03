Incidenti stradali, camionista morto sull’Autobrennero/ 16enne investito a Bologna

Nonostante sulle strade di tutta Italia vi siano meno auto e meno mezzi pesanti causa l’emergenza coronavirus, non si placano gli incidenti stradali. Uno dei più gravi è accaduto nella giornata di ieri in quel di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove è morto un camionista. La vittima, come specificato dai colleghi dell’edizione online de Il Resto del Carlino, aveva cinquant’anni, e si chiamava Antonio Salvatore Colacino, originario della Calabria ma da anni residente in zona. L’incidente si è verificato di preciso attorno a mezzogiorno di ieri, giovedì 12 marzo, ed ha coinvolto ben tre mezzi pesanti lungo la corsia nord dell’Autobrennero, fra le uscite di Mantova e Nogarole Rocca. Subito dopo lo scontro, sono giunti sul luogo incriminato numerosi mezzi di soccorso, ma per Colacino non vi è stato nulla da fare: nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, il cinquantenne era già deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Enormi ripercussioni sulla viabilità dell’autostrada in questione, con le autorità che sono state costrette a chiudere il casello in entrata da Mantova Nord verso il Trentino. Il camionista lascia la moglie, i figli, un fratello, i genitori e una sorella.

INCIDENTI STRADALI: 16ENNE INVESTITO A BOLOGNA

Rimaniamo in Emilia Romagna per un altro incidente grave, ma fortunatamente, senza vittime. A Bologna, un ragazzo di soli 16 anni, è stato investito da un’automobile mentre si trovava a bordo della sua bici. Il giovane è apparso fin da subito in gravi condizioni, ed è stato successivamente trasportato presso l’ospedale Maggiore, dove attualmente si trova in condizioni serie, in prognosi riservata. L’investimento è avvenuto attorno alle ore 16:00 di ieri pomeriggio, all’incrocio fra via Benedetto Marcello e via Cavazzoni. Come riferisce Il Resto del Carlino, non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma in base ad una prima ricostruzione sembra che il giovane non abbia rispettato il semaforo rosso, favorendo quindi lo scontro con l’auto che sopraggiungeva con il verde. La famiglia ha lanciato un appello per ottenere informazioni da chiunque abbia visto cosa sia accaduto.

