Incidenti stradali: donna di 37 anni morta sull’A1/ Violento impatto contro un camion

Sono in diminuzione gli incidenti stradali in tutta Italia a seguito delle misure restrittive adottate per combattere il coronavirus, ma purtroppo non si placano i morti. L’ultimo tragico episodio è riportato dall’edizione online del quotidiano La Nazione, che racconta di un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada del Sole, precisamente nel tratto della Direttissima. Durante la notte fra giovedì 19 e venerdì 20 marzo, poco dopo le ore 4:00, una ragazza di 37 anni è venuta a mancare. Fatale lo scontro avvenuto nel tratto fra Fiorenzuola e Aglio in direzione sud, all’altezza del chilometro 32. La donna, originaria di Jesolo in provincia di Venezia (Veneto), era a bordo della sua auto quando si è scontrata con un mezzo pesante. Non è ben chiara la dinamica degli eventi, e non è da escludere che la vittima abbia avuto un malore mentre guidava, o magari un colpo di sonno, o ancora, una distrazione. Fatto sta che sul lungo dell’incidente si sono recati poco dopo gli uomini del soccorso stradale, ma per la veneta non vi era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate a seguito del violentissimo impatto contro un camion.

INCIDENTI STRADALI: DONNA INVESTITA IN PROVINCIA DI CREMONA

Un altro incidente è avvenuto in provincia di Cremona, precisamente in località San Giovanni in Croce. Fortunatamente non si sono verificati dei morti, ma una signora anziana è stata investita e versa attualmente in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto stamattina dopo le ore 11:00 di oggi, venerdì 20 marzo, in quel di piazza Dante. La donna era a bordo della sua bicicletta e stava attraversando la strada Asolana sulle strisce pedonali. Durante l’attraversamento, però, è stata investita da un furgoncino Iveco che stava viaggiando in direzione Casalmaggiore, proveniente da Piadena. La donna è stata soccorsa pochi minuti dopo dagli uomini del 118, giunti sul luogo con un’automedica e nel contempo con l’elisoccorso, che ha trasferito l’anziana signora presso l’ospedale più vicino.



