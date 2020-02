Incidenti stradali: doppio scontro a Chiavari/ 77enne colpisce 4 auto poi si ribalta

Eccoci con il consueto appuntamento con gli incidenti stradali verificatisi sul suolo italiano nelle ultime ore. Uno dei più gravi ci giunge dalla Liguria, e precisamente dalla nota località di Chiavari. Come riferisce il sito Levantenews.it, poco dopo le ore 7:00 di oggi, mercoledì 12 febbraio, si è verificato uno scontro in via Parma, un frontale fra due auto. Immediato l’intervento degli uomini del 118, nonché dei vigili del fuoco, che hanno estratto i conducenti delle due auto fortunatamente non in gravi condizioni. Entrambi sono stati infatti trasportati presso l’ospedale di Lavagna in codice giallo. Sempre a Chiavari un altro sinistro, con un uomo di 77 anni che ha colpito ben quattro auto dopo essersi ribaltato: anche in questo caso il conducente non versa in condizioni gravi, essendo stato soccorso e ricoverato in codice giallo. Non è da escludere che l’uomo alla guida possa aver avuto un malore.

INCIDENTI STRADALI: SI INDAGA SULLA MORTE DELLA 20ENNE TURISTA COREANA

Intanto si continua ad indagare in merito alla morte della turista coreana di 20 anni, che due sere e fa a Milano è finita sotto un tram. Stando a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, le forze dell’ordine non escludono anche il gesto estremo, il suicidio. Ad avvalorare tale ipotesi sarebbe un testimone oculare, secondo cui la ragazza, dopo essere scesa dal mezzo pubblico alla fermata fra piazza Oberdan e viale Piave, si sarebbe gettata di proposito sotto il tram, morendo dopo essere stata trascinata e schiacciata per qualche metro. Una circostanza comunque non proprio chiara, anche perchè il mezzo stava procedendo a bassa velocità. Al momento è stata aperta un’inchiesta con l’accusa di omicidio colposo nei confronti del conducente del tram, un 56enne sotto choc dopo l’accaduto: per la procura si tratta di un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA