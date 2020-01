Incidenti stradali: due vittime nel comasco/ Scontro mortale a Giussano e Vertemate

Continua la scia di incidenti stradali, e ancora una volta si sono verificate delle vittime. L’ultimo è avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Como. Nella strada che collega i comuni di Giussano e Arosio, attorno alle ore 11:00 della mattina di domenica 5 gennaio, un signore di 78 anni ha perso la vita, e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima, proveniente da Seregno (provincia di Monza) era a bordo della sua bicicletta quando è stato investito da un’automobile su cui viaggiavano un fratello e una sorella di ottant’anni, originari di Milano. Subito dopo lo scontro con il mezzo a due ruote, l’auto è finita nel fossato accanto alla strada su cui viaggiava, ma è andata peggio al ciclista, che è morto praticamente sul colpo: soccorso in elicottero in condizioni disperate, è stato trasportato presso il San Gerardo di Monza dove è morto poco dopo il ricovero. I due ottantenni sono stati invece portati all’ospedale di Erba e non sono in gravi condizioni.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA E 3 FERITI A VERTEMATE

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Cantù, nonché i carabinieri della compagnia locale, che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Un’altra vittima, sempre nella giornata di ieri, e non troppo distante dal precedente luogo di scontro. Questa volta l’incidente è avvenuto nella notte fra i comuni di Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio, ex Statale dei Giovi (provincia di Como). Attorno alle ore 2:50 di notte un’automobile si è scontrata con un furgone per cause ancora da accertare, e il bilancio è pesantissimo: tre feriti e una vittima. A morire è stato un uomo originario della provincia di Pavia, che è stato trasportato in ospedale a Cantù già in arresto cardiaco, dove è poi morto poco dopo. Un 55enne (anch’egli residente nel pavese) è invece stato ricoverato a Como con un trauma toracico, mentre due ragazzi di 24 e 26 anni, originari di Biassono e Gussago, sono stati ricoverati con varie contusioni.

