Incidenti stradali/ Eraclea: si ferma a soccorrere autista, ma lo investe e lo uccide

Uno degli incidenti stradali più assurdi di questo ultimo periodo, per di più con esito terribilmente tragico, è avvenuto questa mattina all’alba a Eraclea (Venezia): prima lo schianto con l’auto, poi il camion delle nettezza urbana che si ferma per aiutare il conducente rimasto ferito, poi la ripartenza del mezzo pesante e l’incredibile investimento. E in coda a tutto la tragica sentenza: l’uomo è morto praticamente all’arrivo dei soccorsi. Succede tutto questa mattina all’altezza di Ponte Crepaldo, spiega La Nuova Venezia: un automobilista di 35 anni del luogo – identità Mattia Dorigo – è uscito di strada sulla sua Fiat Punto schiantandosi contro un platano. Si è salvato miracolosamente ma è rimasto confuso e sotto choc praticamente in mezzo alla strada: è a quel punto che un camion dei rifiuti nota l’intera scena e si ferma per assicurarsi delle condizioni del giovane.

DRAMMA A ERACLEA: LA DINAMICA ASSURDA

Pare che sulle prime il conducente dell’auto abbia rifiutato le insistenti richieste di soccorso lanciate dal netturbino: appurato però che Dorigo non era ferito e che rifiutava di essere accompagnato in ospedale, l’autista del mezzo pesante è risalito sul camion e ha avviato il motore. Lì è avvenuto l’inspiegabile che getta questa semplice notizia da incidenti stradali ad autentica tragedia: non si sa se una mala comunicazione, oppure proprio la confusione dettata dal primo schianto contro l’albero, l’uomo ha cercato di risalire sul camion avendo cambiato idea. Lì però il netturbino non lo ha più visto e nella ripartenza ha di fatto investito Dorigo, rimasto incastrato sotto le ruote. Nonostante i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari immediati, il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 35enne: il camionista è sotto choc e ora dovrà spiegare nel dettaglio la dinamica assurda del dramma mattutino di Eraclea.

