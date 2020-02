INCIDENTI STRADALI: MORTA MAMMA DI 43 ANNI/ Barletta, salvi il marito e il figli

Incidenti stradali che presentano un bilancio tragico anche in questo martedì 4 febbraio 2020: una donna originaria di Trani è morta in seguito allo scontro che ha coinvolto tre auto a Barletta nella serata di lunedì intorno alle 21. Come riportato dai media locali, l’impatto si sarebbe verificato in via Trani, all’altezza del Santuario “Maria S.S. dello Sterpeto”. Protagoniste dello schianto una Lancia Ypsilon con un uomo al volante, una Audi grigia con due uomini a bordo (entrambi intorno ai 40 anni di età) e una Opel Meriva, finita fuori strada a causa dell’impatto violentissimo. La vittima, una donna di 43 anni che sedeva sul lato passeggero della Meriva, è morta sul colpo: i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il marito e il figlio di 7 anni della donna, che si trovavano in auto insieme a lei, sono stati invece trasportati in ospedale al pari delle altre persone coinvolte nell’incidente.

INCIDENTE STRADALE A COGLIATE: CAMION SI RIBALTA

Il nostro resoconto degli incidenti stradali prosegue con quanto accaduto a Cogliate, dove si può parlare di tragedia sfiorata in seguito al sinistro che ha coinvolto un grosso camion in via San Martino nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio 2020. Come riferito dal portale Monza Today, il mezzo pesante in seguito allo schianto con un’altra vettura ad un incrocio ha finito per ribaltarsi sul fianco. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco di Lazzate e Saronno, che hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo due uomini rimasti incastrati all’interno del veicolo. Tre uomini di 32, 47 e 67 anni sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in codice verde nei vicini ospedali dalle due ambulanze inviate dall’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

