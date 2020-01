INCIDENTI STRADALI: MORTO 24ENNE A LIMBIATE/ Foggia, 62enne perde la vita: 4 feriti

Incidenti stradali che tornano a funestare la cronaca del giorno. Martedì 7 gennaio 2020 che si apre con la notizia di quanto accaduto nella giornata dell’Epifania a Limbiate: nello scontro tra un auto e uno scooter in via Buozzi, attorno alle 17:30, ha perso la vita un giovane di 24 anni. Come riportato da Monza Today, ad avere la peggio nello scontro tra i due veicoli è stato proprio il ragazzo alla guida della moto, apparso fin dall’arrivo dei primi soccorsi in condizioni disperate. Neanche il trasporto in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza e le manovre di rianimazione per riprenderlo dall’arresto cardiocircolatorio hanno potuto sottrarre il 24enne al proprio tragico destino. La vittima è risultato essere un cittadino di nazionalità romena. Alla guida della macchina coinvolta nell’incidente vi era invece un 46enne del Bangladesh.

INCIDENTI STRADALI, GRAVE IMPATTO A FOGGIA: UN MORTO

Tra gli incidenti stradali più gravi delle ultime ore rientra senza dubbio quello occorso a Foggia, in via Napoli, alla circonvallazione, che ha visto coinvolte una Renault Captur e una Volkswagen Golf. Come riferito da Foggia Today, non è ancora chiara la dinamica ma la Renault proveniente dal centro abitato, dopo aver tagliato la rotonda, sarebbe finita in una cunetta al lato della carreggiata in seguito ad uno scontro con la Volkswagen occupata da una famiglia di Apricena composta da padre, madre e due figli. Ad avere la peggio nell’impatto è stato l’uomo alla guida della Renault, un 62enne. Stando a quanto riferito dal portale pugliese, gli occupanti dell’altra vettura hanno riportato delle ferite lievi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia di San Severo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA