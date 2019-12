Incidenti stradali: morto centauro di Messina/ Un decesso anche a Castiadas, Sardegna

Numerosi gli incidenti stradali che si sono verificati nelle scorse ore, e che purtroppo hanno provocato anche delle vittime. A Messina un uomo è morto dopo aver perso il controllo del proprio scooter. Cadendo è purtroppo finito contro un palo, per un impatto che gli è stato fatale. La tragedia si è verificata durante la notte appena passata, quella fra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, in via Torrente San Licandro. A morire è stato un uomo di quarant’anni, che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a due ruote, per cause ancora da accertare, all’altezza di una rotonda. Sbalzato dal suo sellino sarebbe poi finito contro un palo e l’intervento dei sanitari, giunti sul luogo pochi minuti dopo l’allarme, non è valso a salvargli la vita. Sul luogo anche gli agenti della polizia stradale e quelli della municipale locale, per gli opportuni rilievi.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA IN SARDEGNA, MORTO 68ENNE CENTAURO DOPO DUE MESI DI AGONIA

Un altro incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri in Sardegna, precisamente a Castiadas, nel sud dell’isola. Lungo la statale 125, in quel di Olia Speciosa, due automobili, una Mercedes e una Nissan, si sarebbero scontrate frontalmente, e a seguito dell’impatto il conducente dell’auto tedesca sarebbe deceduto. Ferito in maniera grave il guidatore della Nissan, poi successivamente trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Brotzu: non è comunque in pericolo di vita. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti subito dopo l’incidente mortale, per poi tornare via-via alla normalità. Infine segnaliamo il decesso avvenuto dopo due mesi di agonia, di un motociclista di Ostuni, il 68enne Giuseppe Pastore. Lo scorso 7 ottobre era stato vittima di un gravissimo incidente presso la provinciale che da Ostuni porta a Cisternino, finendo contro un muro a bordo della sua motocicletta. Soccorso in condizioni disperate venne ricoverato presso l’ospedale Perrino, dove è purtroppo morto in queste ore.

