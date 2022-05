Incidenti stradali oggi 12 maggio/ Rovigo, scontro fra 3 camion: chiuso tratto di A13

Nuovo appuntamento con il bollettino incidenti stradali oggi, giovedì 12 maggio 2022. Notizie di un sinistro violento giungono dall’autostrada A13, fortunatamente con i conducenti illesi (se si esclude qualche contusione agli arti). Sulla Bologna-Padova, tra Villamarzana-Rovigo sud e Occhiobello, in direzione Bologna, è stato chiuso il tratto autostradale per via di un incidente avvenuto poco prima delle 8 all’altezza del chilometro 60, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion. Si tratta, nello specifico, di un tamponamento fra i tre mezzi pesanti, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi e, come riferito da “Il Resto del Carlino”, sul posto erano presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari del Suem118. Le operazioni di soccorso “sono proseguite per alcune ore: necessario anche l’intervento di mezzi meccanici per rimuovere i camion e mettere in piena sicurezza la carreggiata autostradale. All’interno del tratto chiuso dell’A13, tra Villamarzana-Rovigo sud e Occhiobello, il traffico è rimasto bloccato con 3 chilometri di coda”.

INCIDENTI STRADALI OGGI: PAURA A ROMA, FURGONE SUL TETTUCIO DI UN’AUTO

Proseguendo la panoramica degli incidenti stradali del giorno, ci spostiamo adesso a Roma, ove un furgone ha terminato la propria corsa sul tettuccio di un’auto sulla tangenziale est, in una carambola che ha coinvolto anche una seconda vettura, la quale ha tamponato il furgone suddetto, mandando in tilt la viabilità cittadina.

I colleghi di “Roma Today” riferiscono che il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 sulla circonvallazione Salaria, all’altezza ponte delle Valli, in direzione stadio Olimpico. Sul posto “sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi scientifici. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza la strada con deviazioni sul posto e la circolazione fortemente rallentata a causa della presenza dei tre veicoli fermi su parte della sede stradale”. Nessun problema di salute, fortunatamente, per i conducenti dei tre mezzi coinvolti: solo un grosso spavento, per fortuna.

