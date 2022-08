Incidenti stradali oggi, Compiobbi: morto 33enne/ Schianto in auto contro un muro

Incidenti stradali oggi: un morto a Compiobbi

Non si fermano i drammatici incidenti stradali. Oggi si segnala quello avvenuto la scorsa notte a Compiobbi, nel comune di Fiesole, in provincia di Firenze, dove trenta minuti dopo la mezzanotte un’auto impazzita con due persone a bordo è finita contro la parte angolare di una facciata. Secondo le prime ricostruzioni che arrivano dal quotidiano La Nazione, il mezzo avrebbe completamente perso il controllo e lo schianto sarebbe stato violentissimo. Il bilancio è stato drammatico: un morto ed un ferito.

A perdere la vita nell’incidente stradale avvenuto in via Aretina a Compiobbi è stato un giovane uomo di 33 anni che era alla guida del mezzo. Nello schianto contro i muro delle case sarebbe rimasto ferito anche un ragazzo di 29 anni che era a bordo, lato passeggero. Quest’ultimo sarebbe stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Careggi. Per il 33enne invece non c’è stato nulla da fare.

Incidenti stradali, da accertare dinamiche del sinistro in provincia di Firenze

Dopo lo schianto in auto avvenuto nel cuore della notte a Compiobbi, in provincia di Firenze, sul posto sono prontamente intervenuti poco prima dell’una di notte i vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, il 118 e i carabinieri per tutti i rilievi del caso. Stando a quanto reso noto dall’agenzia di stampa Ansa, si sarebbe reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i due occupanti della vettura. Purtroppo è toccato ai sanitari accertare la morte del 33enne mentre il 29enne è stato consegnato alle loro cure e trasferito d’urgenza in pronto soccorso.

Dalle prime indiscrezioni nell’incidente stradale avvenuto nel centro abitato sarebbe rimasta coinvolta solo la vettura guidata dal 33enne che ha perso tragicamente la vita nel violento impatto contro il muro. Ancora da accertare però le cause che avrebbero portato a perdere il controllo del mezzo facendolo urtare di lato l’angolo di un edificio.











