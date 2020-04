Incidenti stradali: operaio travolto e ucciso sull’A1/ 45enne grave a Casatenovo

Pubblicità

Dobbiamo anche oggi segnalarvi alcuni gravissimi incidenti stradali. Senza dubbio merita attenzione quanto accaduto la scorsa notte, alle ore 1:30 fra venerdì 17 e sabato 18 aprile: una persona è morta in provincia di Reggio Emilia, mentre una seconda è rimasta ferita in maniera molto grave. L’incidente in questione si è verificato lungo l’autostrada A1, precisamente al chilometro 134, fra i caselli di Campegine – Terre di Canossa e Reggio Emilia, in direzione di Bologna. Un operaio era impegnato nel rifacimento della segnaletica orizzontale, ovviamente sulla carreggiata dell’autostrada, quando è stato travolto. La vittima è morta praticamente sul colpo visto che, quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul posto segnalato, non vi era ormai più nulla da fare. In condizioni molto gravi anche l’altro operaio che era al lavoro con lui.

INCIDENTI STRADALI: 45ENNE MOTOCICLISTA CONTRO SEMAFORO, E’ GRAVISSIMO

Sull’episodio vi sono ancora pochi dettagli, e non è chiara l’identità di vittima e ferito, di conseguenza, non è nota la loro età. Non è inoltre dato sapere se l’automobilista che li ha travolti ha subito un colpo di sonno, un malore, o semplicemente non ha visto i due al lavoro sulla carreggiata. Un altro grave incidente, fortunatamente senza conseguenze mortali, si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, in quel di Casatenovo, comune in provincia di Lecco. Un motociclista di 45 anni è stato trasporto in gravi condizioni, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente, stando a quanto riferisce Il Giorno, è avvenuto alle ore 18:30 di ieri sera, in via San Biagio, e il motociclista si trovava in sella ad una Ducati, viaggiando in direzione di Galgiana, quando ha perso il controllo del proprio mezzo, sbattendo violentemente contro il semafro pedonale. Tempestivo l’intervento degli uomini del 118, con il 45enne che è stato trasportato in elisoccorso al nosocomio meneghino.



