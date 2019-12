INCIDENTI STRADALI/ Tragedia di Natale: coniugi muoiono a Figline Valdarno

Incidenti stradali che hanno contrassegnato negativamente anche il giorno di Natale. Tragico destino per una coppia di coniugi che ha perso la vita in un impatto avvenuto nel Fiorentino, a Figline Valdarno Pordenone. Un boato fortissimo è stato udito da chi in quei momenti si trovava a casa per festeggiare il Natale insieme ai parenti. Poi l’amara scoperta: marito e moglie, 55 e 45 anni, a bordo della loro auto, per cause ancora in corso di accertamento sono finiti fuori dalla carreggiata andando a sbattere contro una staccionata. Sul luogo dell’incidente, avvenuto in via Giovanni da Verrazzano, come riportato da Il Messaggero, sono intervenuti insieme ai soccorsi inviati dal 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la coppia però non c’è stato nulla da fare.

INCIDENTI STRADALI: TRE FERITI IN PROVINCIA DI AVELLINO

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte di Natale a Montella, in provincia di Avellino, dove uno scontro ha riguardato due vetture che stavano percorrendo la strada statale 7 bis, l’Ofantina. All’altezza del chilometro 335, le due auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare. Tre, in tutto, le persone rimaste ferite: si tratta di un uomo due donne. Dei feriti, in particolare due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere dopo l’urto e per liberarle si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri le hanno affidate successivamente alle cure dei soccorritori del 118, che a loro volta le hanno trasportate all’ospedale Moscati di Avellino, dove sono state ricoverate per via dei traumi riportati: come riportato da Fanpage, non si conosce nel dettaglio quali siano le loro condizioni di salute.

