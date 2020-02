Incidenti stradali: un 16enne morto a Sondrio/ 73enne investita e uccisa a Firenze

Incidenti stradali con conseguenze mortali avvenuti nelle ultime ore, fra cui uno in cui ha perso la vita un ragazzo giovanissimo. Una tragedia che ha visto coinvolto un adolescente di soli 16 anni. L’episodio è ancora avaro di dettagli e si sa solo che è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 28 febbraio, in quel di Gordona, in provincia di Sondrio (Valtellina, Lombardia). Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, fatto sta che la centrale operativa è stata allertata attorno alle ore 23:30 di ieri, per un sinistro in via Mera. Gli uomini del 118 si sono fiondati pressochè immediatamente sul luogo incriminato, ma quando sono giunti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’adolescente, deceduto per le gravi ferite riportate. Non è però specificato se lo stesso fosse a bordo di un’auto guidata da amici, oppure, in sella ad una moto. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata odierna.

INCIDENTI STRADALI: UNA 73ENNE INVESTITA E UCCISA, GRAVE LA FIGLIA

Un’altra vittima in Toscana, precisamente nel comune di Capraia e Limite, in provincia di Firenze. A morire, una donna di anni 73, investita da un’auto. Alla guida di quest’ultima vi era un ragazzo di soli 20 anni, che al momento risulta essere iscritto sul registro degli indagati. Investita anche la figlia della vittima, di anni 41, che si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Careggi, e la cui prognosi risulta essere riservata. La vittima si chiamava Sandra Fontani, e quando soccorsa é apparsa fin da subito in condizioni estremamente critiche. L’anziana è stata quindi trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Empoli, dove è poi morta nelle ore successive il ricovero. Il 20enne alla guida si è fermato per prestare i soccorsi e chiamare il 118. Dopo di che è stato sottoposto ad alcol test, risultato essere negativo. La sua auto è stata sequestrata per tutti i controlli.

