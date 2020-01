Incidenti stradali: un 29enne morto a Bologna/ Una vittima di 55 anni anche a Milano

Appuntamento quotidiano con gli incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore sul nostro territorio. Numerosi gli episodi accaduti sulle tratte del Belpaese, fra cui, uno dei più gravi, in quel della provincia di Bologna. Sulla Trasversale di Pianura fra Riccardina e Budrio, un ragazzo di soli 29 anni ha perso la vita in un terribile schianto, come riferisce l’edizione online de Il Resto del Carlino. L’incidente si è verificato durante la serata di ieri, poco dopo le ore 18:00, ed ha coinvolto tre diverse automobili. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro fra le tre auto, fatto sta che per il 29enne di cui sopra, rimasto incastrato fra le lamiere del proprio mezzo, non vi è stato nulla da fare. Questi è stato soccorso in condizioni disperate dagli uomini del 118, giunti sul luogo incriminato una volta allertati, ma nonostante tentativi di rianimarlo, è morto pochi minuti dopo. Coinvolte anche altre due persone, di cui una ricoverata all’ospedale Maggiore in codice due, e un’altra senza alcuna conseguenza.

INCIDENTI STRADALI: UN 55ENNE MORTO A MILANO DOPO AVER SFONDATO UN RISTORANTE

Altro incidente mortale avvenuto nella serata di ieri in quel di Milano. Attorno alle ore 20:00, nell’angolo fra via Pellegrini Rossi e via Trevi, in zona Affori, un uomo di 55 anni è morto dopo essere finito con la propria auto dentro ad un negozio. Il guidatore si è ribaltato terminando la sua folle corsa all’interno di un ristorante di kebab, morendo pressoché sul colpo. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare più volte lo stesso, ma la vittima era già morta al loro arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Non è ben chiaro cosa sia successo, ma sembra che il 55enne abbia fatto tutto da solo, forse dopo aver perso il controllo a causa di una distrazione, o magari un malore, o ancora, un guasto tecnico. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza l’accaduto, e l’autopsia darà una grossa mano in tal senso. Fortunatamente nessun’altra persona è rimasta coinvolta nello schianto, se non un 68enne all’interno del ristorante, colpito di striscio da qualche scheggia di vetro.

